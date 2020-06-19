Orhan Kural İsmail YK’yı savcılığa şikayet etti: Şarkı sigaraya özendiriyor yayından kaldırılsın

Prof. Dr. Orhan Kural, İsmail YK adıyla tanınan İsmail Yurtseven’i “Yaktırdın bir sigara” şarkısıyla gençleri sigara ve alkole özendirdiği gerekçesiyle şikayet etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek, İsmail YK’nın “Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kanununa muhalefetten” cezalandırılmasını istedi. Kural ayrıca, şarkının kilimin yayından kaldırılması ve erişiminin engellenmesi için de Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe verdi.

Sigaraya karşı yaptığı mücadele ile bilinen Prof Dr. Orhan Kural, İsmail YK'nın “Yaktırdın bir sigara” şarkısının yayından kaldırılarak engellenmesi için başvuru yaptı. Kural, İsmail YK'nın “Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kanununa muhalefetten” cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçe İsmail Yurtseven'in “Yaktırdın bir sigara” şarkısıyla gençleri sigara ve alkole özendirdiğini öne süren Orhan Kural, aynı zamanda klibi yayınlayan şirket yetkilisinden de şikayetçi oldu.

“YAYINDAN KALDIRILSIN”

Dilekçede, şarkının klibinde İsmail YK'nın elinde sigarayla olan bölümlerin görsellerine de yer verildi. Prof. Dr. Orhan Kural, ayrıca Sulh Ceza Hakimliğine de başvuru yaparak, “Tütün ve alkol ürünlerini özendiren klibin yayından kaldırılarak erişiminin engellenmesini” istedi.

KURAL’DAN TEHDİT İDDİASI

Açıklama yapan Orhan Kural, yaptığı şikayetlerden sonra tehdit edildiğini de iddia etti.