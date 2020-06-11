Orhan Ölmez kimdir? Orhan Ölmez nereli ve kaç yaşında?

Küçük yaşlarda babasının hediye ettiği bağlamayla müzik serüveni başlayan Orhan Ölmez hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Orhan Ölmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ORHAN ÖLMEZ KİMDİR?

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu Orhan Ölmez, 1 Mayıs 1978 tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun farklı yerlerinde geçiren Ölmez, babasının vefatının ardından annesi ve kardeşi ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesine yerleşmiştir.

1995 – 2000 yılları arasında “Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı”nda eğitim gören Orhan Ölmez, üniversite sonrasında, “TRT İzmir Radyosu, Türk Halk Müziği Korosu” nda bağlama sanatçısı olarak görev almıştır.

Çeşitli enstrümanları çalma yeteneğine sahip olan Orhan Ölmez, 2003 yılında “Su Misali” adını verdiği ilk albümüyle önemli bir çıkış yapmıştır. Ardından Her Şeyin Farkındayım, Damla Damla, Orhan Ölmez, Doya Doya, Aldırma ve Merdo gibi birçok albüm çıkarmıştır.

2006 yılında “Kral TV Video Müzik Ödülleri”nde “En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı” ödülüne layık görülen Ölmez, Cengiz Kurtoğlu başta olmak üzere Nuray Haftaş, Özcan Deniz ve Alişan gibi birçok sanatçıya söz ve beste vermiştir.

Albümleri:

Su Misali (2003)

Her Şeyin Farkındayım (2005)

Damla Damla (2008)

Orhan Ölmez (2011)

Orhan Ölmez 2+20 (2012)

Türkü (2014)

Ya Olmasaydın (2015)

Adam ve Kadın (2016)

Senin Gecen Güne benzer (2017)

İçerdeyim (2017)

Yar Ağladı Ben Ağladım (2017)

Doya Doya (2017)

Gel Ne Olur (2018)

Aldırma (2018)

Sessiz Sessiz (2019)

Merdo (2019)