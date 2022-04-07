Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş evlendi

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk (69), 10 yıldır birlikte yaşadığı Aslı Akyavaş (47) ile dün evlendi. İstanbul'daki nikâh töreni aile arasında yapıldı.

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Orhan Pamuk’un evlilik haberi Yapı Kredi Yayınları tarafından yapılan bir açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, yazar Pamuk’un 10 yıldır birlikte olduğu Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu Aslı Akyavaş’ın, Türkiye’de ‘sağlık turizmi’nin kurumsallaşmasında öncü isimlerden biri olduğu belirtildi.

AİLE İÇİNDE KUTLADILAR

Bu arada nikâh Beyoğlu Belediyesi tarafından kıyıldı, salgın koşulları nedeniyle aile içinde kutlama yapıldı.

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