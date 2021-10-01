Orkestrası hapse atılan Bülent Ersoy’dan açıklama: Ekibim için servetimi vereceğim

Sahte PCR testi davası kapsamında 21 orkestra çalışanı tutuklanan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ersoy, orkestrasının suçsuzluğunun ispatlanması için servetini vereceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bülent Ersoy’un KKTC’de bir otelde vereceği konserin orkestra elemanları, ülkeye sahte PCR testi ile girdikleri için 1 aydır otelde gözaltında tutuluyordu. Önceki gün mahkemeye çıkan 21 müzisyen hakkında tutuklama kararı verildi. Hapse gönderilen müzisyenler için hüküm 4 Ekim’de açıklanacak. Ekibe sahte belgeleri sağlayan Yılcay Takar ve Mehmet Öz ile otelin genel müdürü Süleyman Leventoğlu, 20’şer bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı.

“ADALETİNİZ KİŞİLERE GÖRE Mİ DEĞİŞİYOR?”

Yaşanan bu gelişme sonrası Bülent Ersoy, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyuna duyuru… Adalet herkes içindir. Adalet herkesten üstündür. Adalet karşısında herkes eşittir. Peki o zaman Kıbrıs’a benimle konser vermeye giden 21 müzisyen dostlarımın ellerine tutuşturulan sahte PCR raporu tanzim talebinde bulunup alan adı geçen otelin sayın genel müdürü Süleyman Bey’in ve bu raporları tanzim eden hatır gönül ve kazanç için sahtekârlık yapan sayın doktor hemşire ve hastanenin onayladığı resmi belgeleri tanzim ve tebliğ eden kişilerin hiç mi suçları yoktu da ada içerisinde elleri kollarını sallayarak ortalarda yüzsüzce dolaşıyorlar ve serbestler ama benim ekmek parası için hayat savaşı veren sevgili arkadaşlarım bugün elleri kelepçeli bir şekilde hapse atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sayın hakim, Sayın Savcı, Sayın Bakanlar Kurulu, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; sizin adanızda adalet kişilere göre değişim mi gösteriyor?”

“BUGÜNE KADAR SUSTUM”

“Hayatım boyunca adaletsizliği hiç prim vermedim. Kendim de iki kez hapse girdim. Kimselerden de yardım dilenmedim, istemedim… Çünkü o suçları işlemiştim. Cezasını da çekmekle mükelleftim. Bu konuyla ilgili bugüne kadar 21 arkadaşım ve dostuma mahkemelerinde ters bir reaksiyon oluşmasın adına herhangi bir şekilde zarar gelmesin diye evet sustum…”

“Onlara sadece telefonla müteaddid kereler bağlanarak hepsini bir odaya toplayıp kendileri ile konuşarak gerek maddi gerek manevi ilgimi alakamı, sevgimi bağlılığımı hep hissettirmeye çalıştım. Ailelerine maddeten yardım ettim. Bir saz arkadaşımın hamile eşini yatırdığım çok ünlü bir hastanede doğumunu yaptırttım. Hatta ve hatta kendileri de teveccüh buyurup yeni doğan evlatlarının ismini Bülent koymuş. Ben bütün bunları yaparken yardımlarımı şova dönüştürmeden, sağ elin verdiğini sol el görmemeli, bilmemeli terbiyesi içerisinde hareket ettim. Bu hayatım boyunca da böyle oldu.”

“O KELEPÇELİ ELLERİ GÖRDÜKTEN SONRA…”

“Yani kısacası elimin erdiği, gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da… Arkadaşlarımın mahkemelerinde bugüne kadar ters bir oluşum hasıl olmasın diye ki, bu şekilde uyarılmıştır. Sustum ama artık bugünkü o kelepçeli elleri gördükten sonra hak aramak nasıl oluyormuş göreceğiz, görüşeceğiz.”

“Aslında ben de bu konudan maddi ve manevi şahsım olarak son derece zarar ve ziyanını yaşadım ve yaşıyorum da… Ekibinin olmayışı nedeniyle tüm alınmış işlemi iptal etmek zorunda kaldım. Manevi acı ve ziyana gelince onun zaten karşılığı yok. Türkiye'nin en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü Süleyman beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim.”

“Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları içinde kalmayacak. Avrupa İnsan Hakları Yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızın da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim.”

POLAT YAĞCI: SUÇLU OTEL YÖNETİCİLERİ

Yapımcı Polat Yağcı da sosyal medyadan isyan etti: “Pandemi boyunca bir konser bile veremeyen, evlerine ekmek götüremeyen bu emekçilerin en büyük suçu ekmek parası kazanmak için sanatlarını icra etmeye Kıbrıs'a gitmeleridir. Kıbrıs'a konser vermek için giden 21 müzisyenin eline tutuşturulan sahte PCR raporu düzenleyen ‘KKTC vatandaşı' otel yöneticileridir.”