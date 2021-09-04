Orkestrası KKTC’de mahsur kalan Bülent Ersoy soluğu Bodrum’da aldı

Düzenlenen evrakların sahte olduğu gerekçesiyle Bülent Ersoy'un orkestrası, KKTC'de mahsur kalmıştı. Türkiye'ye dönen Bülent Ersoy ise Bodrum'a geldi.

Yaşar ANTER

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Konser için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Bülent Ersoy'un orkestrası, konser sonrası Türkiye'ye dönmek istedikleri sırada corona virüsü nedeniyle düzenlenen evraklarının sahte olduğu gerekçesiyle uçağa alınmamıştı. 21 kişilik ekip, 1 haftadır KKTC’de polis gözetiminde otelde kalırken Türkiye'ye dönen Bülent Ersoy soluğu Bodrum’da aldı.

Ersoy, Bodrum'un Torba Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte bir balık restoranına gitti. Restoranda yaklaşık iki saat kalan Ersoy, daha sonra Torba'daki bir tatil sitesine gitti.