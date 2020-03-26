Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli ve kaç yaşında?

8 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kuran ve çektiği eğlenceli vidoları takipçileri ile paylaşan Orkun Işıtmak hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Orkun Işıtmak nereli ve kaç yaşında?

2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çeken ve 45. Altın Kelebek Ödülleri’nde En iyi YouTuber Ödülü'nün sahibi olan Orkun Işıtmak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Orkun Işıtmak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak, Türk komedyen ve YouTube’da faaliyet gösteren vlogger’dır. 8 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimini sürdüren Orkun Işıtmak, Orkun Işıtmak, daha kaliteli ve güzel içerikler oluşturmak ve hayatını yaşamak için eğitimine bir süre ara vermiştir.

18 Nisan 2010’da “Orkun Işıtmak” adlı YouTube kanalını kuran ve kanalını kurma amacını; “İnsanları eğlendirebilmek için ilk olarak kendiniz eğlenmelisiniz. Ben de tam olarak bunu yapıyorum, eğleniyorum. Farklı şeyler yaratarak izleyenlerin yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalışıyorum. Her hafta koyduğum yeni videolar ile iş/okul stresinden sıkılanlara bir alternatif olmaya çalışıyorum.” sözleri ile dile getiren Orkun Işıtmak'ın 7 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

Sahip olduğu 2 Youtube kanalında yayınladığı yurt dışı seyahatleri, oyun videoları, challenge videoları ile dikkatleri üzerine çeken Orkun Işıtmak, 45. Altın Kelebek Ödülleri’nde En iyi YouTuber Ödülü'nün sahibi oldu. Orkun Işıtmak ayrıca, 2018 yılında İyi Oyun isimli bir sinema filminde de rol almıştır.