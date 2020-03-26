Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak nereli ve kaç yaşında?

Youtube videoları ile dikkat çeken ve çok sayıda takipçisi bulunan Orkun Işıtmak'ın hayatı merak ediliyor. Orkun Işıtmak kaç yaşında, nereli gibi soruların cevabı ve ayrıntılar haberimizde...

8 Ocak 1996’da İzmir’de doğdu. Türk komedyen ve YouTube’da faaliyet gösteren vlogger’dır. İstanbul Üniversitesi’nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında “Iyi Oyun” diye bir filminde oynadı.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Birkaç yıl önce oyun videoları ile tanınmaya başlayan Işıtmak, YouTube’ta 3,5 milyondan fazla bir abone sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Günden güne abone sayısını artıran genç YouTuber, diğer fenomenlerle de videolar çekerek kanalını ve abone sayısını iyice genişletti. Işıtmak, en gelecek vaad eden YouTuber yıldızları arasında gösteriliyor.