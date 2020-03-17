Orlando Bloom 6 aylık seks orucunu tavsiye etmiyor
Ünlü aktör Orlando Bloom, Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce, bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi.
The Sunday Times’a konuşan Bloom, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için ise arkadaşının ona bir süre ‘bekar’ kalmasını tavsiyesini dinlemeye başlamış.
Bloom arkadaşının verdiği tavsiyeye uyarak, tam altı ay boyunca hiç kimseyle seks yapmadığını, mastürbasyondan da uzak durduğunu itiraf etti. Geçirdiği bu zorlu orucu ise akıl dışı olarak tanımlayarak, “Bunu kimseye önermiyorum, bence sağlıklı değil” dedi.