Orlando Bloom 6 aylık seks orucunu tavsiye etmiyor

Şimdilerde nişanlısı Katy Perry ile bebeğinin doğumunu bekleyen Orlando Bloom, gündemin dışında kalarak ilginç bir itirafta bulundu. Katy Perry ile işikisi başlamadan önce arkadaşının tavsiyesiyle altı ay boyunca seks yapmamış.

Ünlü aktör Orlando Bloom, Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce, bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi.

The Sunday Times’a konuşan Bloom, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için ise arkadaşının ona bir süre ‘bekar’ kalmasını tavsiyesini dinlemeye başlamış.

Bloom arkadaşının verdiği tavsiyeye uyarak, tam altı ay boyunca hiç kimseyle seks yapmadığını, mastürbasyondan da uzak durduğunu itiraf etti. Geçirdiği bu zorlu orucu ise akıl dışı olarak tanımlayarak, “Bunu kimseye önermiyorum, bence sağlıklı değil” dedi.