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Orlando Bloom hayranlarına yalvardı: Onu bulmama yardım edin
Orlando Bloom hayranlarına yalvardı: Onu bulmama yardım edin
Ünlü aktör Orlando Bloom, sosyal medya hesabı üzerinden köpeği 'Mighty'nin kaybolduğunu açıkladı. Paylaştığı kayıp ilanından hayranlarından da yardımın isteyen Bloom, "Kalbim şimdiden kırık" dedi.
Magazin 16 Temmuz 2020 - 11:00

Orlando Bloom, çarşamba günü kaybolan labradoodle cinsi köpeğinin kayıp ilanını Instagram hesabından paylaştı. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Bloom, takipçilerinden de yardım istedi.

Mighty adlı köpeğinin California’da kaybolmasından sonra kalbinin oldukça kırık olduğunu söyleyen Bloom, “Mighty’nin çipi ve boynundaki tasmada bir telefon numarası var. Eğer onu bulup veterinere, barınağa ya da polise götürürseniz takip numarasından bana ulaşılabilir. Lütfen gerçek bilgisi olanlar ulaşsın” dedi.

Orlando Bloom ve Katy Perry çiftinin Mighty ve Nugget isminde iki tane köpeği var. Çift, sahiplendikleri köpeklere düşkünlüğüyle biliniyor.

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