Orlando Bloom hayranlarına yalvardı: Onu bulmama yardım edin

Orlando Bloom, çarşamba günü kaybolan labradoodle cinsi köpeğinin kayıp ilanını Instagram hesabından paylaştı. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Bloom, takipçilerinden de yardım istedi.

Mighty adlı köpeğinin California’da kaybolmasından sonra kalbinin oldukça kırık olduğunu söyleyen Bloom, “Mighty’nin çipi ve boynundaki tasmada bir telefon numarası var. Eğer onu bulup veterinere, barınağa ya da polise götürürseniz takip numarasından bana ulaşılabilir. Lütfen gerçek bilgisi olanlar ulaşsın” dedi.

Orlando Bloom ve Katy Perry çiftinin Mighty ve Nugget isminde iki tane köpeği var. Çift, sahiplendikleri köpeklere düşkünlüğüyle biliniyor.