Orlando Bloom ve Katy Perry’nin kayıp köpeği hayatını kaybetti

Ünlü aktör Orlando Bloom, geçen hafta köpeğinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından açıklamış ve bulunması için takipçilerinden de yardım istemişti. Bloom, Instagram hesabından köpeği Mighty'nin öldüğünü açıkladı.

Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry’nin gözbebeği Mighty, geçen hafta kaybolmuş, ünlü aktör bulunması için sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunmuştu. Başarılı aktör, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda, köpeği Mighty’nin öldüğünü duyurdu.

Mighty’nin ölüm haberini duygusal satırlarla açıklayan Bloom, şu satırlara yer verdi:

* Mighty artık diğer tarafta. Gün doğumundan gün batımına, 7 günlük aramanın ardından bugün, Mighty’nin tasmasını bulduk. Bu hafta mümkün olduğunu düşündüğümden daha çok ağladım.

* Bakılmadık taşın altı kalmadı, tüm deliklere baktım, yol altına, arka bahçelere. Küçük Mighty’den sevginin ebedi ve bağlılığın gerçek anlamını öğrendiğim için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı, ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum.

Bloom, kaybettiği köpeğinin adını göğsüne dövme olarak yaptırdığı anların videosunu da paylaştı. Ünlü aktörün, dövme yapılırken gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.