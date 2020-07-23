Orman Çocuğu filmi kaç yılında çekilmiştir? Orman Çocuğu konusu ve oyuncuları

Ormanda hayvanlar tarafından yetiştirilen Mogli’nin maceralarını anlatın Orman Çocuğu, bu akşam ekranlarda olacak. Daha önce animasyon filmi olarak da çekilen Orman Çocuğu, görsel efektleriyle dikkat çekiyor. İşte Orman Çocuğu filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Jon Favreau'nin yaptığı ve 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu, ilginç hikayesi ve görsel şovu ile sinemaseverlerden tam not almayı başardı. İşte Orman Çocuğu filmi ile ilgili tüm bilgiler…

ORMAN ÇOCUĞU KONUSU

Orman Çocuğu filminde Mowgii, ailesini kaybetmiş ve bebekken bırakıldığı ormanda kurtlar tarafından büyütülmüştür. Siyah panter Bangheera’nın akıl hocalığı ile çok şey öğrenen çocuk zor günler yaşamaya başlamıştır. Mowgii ormanda düzenini kurmuşken insanlardan hiç hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemediği için evi olan ve her şeyini bağladığı ormanı terk etmek zorunda kalmıştır. Çıktığı yolculukta birbirinden farklı yaratıklarla ve zor durumlarla karşılaşan Mowgii, hayatı keşfetme yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.

ORMAN ÇOCUĞU OYUNCULARI

Dizinin başrolünde Mowgii rolüyle Neel Sethi karşımıza çıkmaktadır. Çocuk oyuncu başarısıyla dikkat çekmektedir. Yapımın orijinal seslendirmesinde ise birbirinden ünlü isimler mikrofon başına geçmiştir. İşte seslendirme yapan ünlüler:

Ben Kingsley (Bagheera)

Idris Elba (Shere Khan)

Kaa (Scarlett Johansson)

Bill Murray (Baloo)

Christopher Walken (King Louie)

Giancarlo Esposito (Akela)

Lupita Nyong’o (Rakcha)

Emjay Anthony (Gray)