Orman Çocuğu oyuncuları kimler? Orman Çocuğu konusu ne?

Görsellik ve ses anlamında müthiş bir ziyafet sunan Orman Çocuğu, içerdiği fantastik ve aksiyon ögeleriyle dikkat çekiyor. Sadece çocuklara değil büyüklere de hitap eden bu filmde yer yer dram ögeleri de bulunuyor. Peki Orman Hikayesi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Hikayesine aşina olduğumuz, geçmişte animasyon filmi ile sinemaya gelen Orman Çocuğu filminde hayvanlar tarafından büyütülen Mogli’nin görsel şölen sunan hikayesini izliyoruz.

ORMAN ÇOCUĞU KONUSU

Orman Çocuğu filminde Mowgii, ailesini kaybetmiş ve bebekken bırakıldığı ormanda kurtlar tarafından büyütülmüştür. Siyah panter Bangheera’nın akıl hocalığı ile çok şey öğrenen çocuk zor günler yaşamaya başlamıştır. Mowgii ormanda düzenini kurmuşken insanlardan hiç hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemediği için evi olan ve her şeyini bağladığı ormanı terk etmek zorunda kalmıştır. Çıktığı yolculukta birbirinden farklı yaratıklarla ve zor durumlarla karşılaşan Mowgii, hayatı keşfetme yolunda emin adımlarla ilerleyecektir.

ORMAN ÇOCUĞU OYUNCULARI

Dizinin başrolünde Mowgii rolüyle Neel Sethi karşımıza çıkmaktadır. Çocuk oyuncu başarısıyla dikkat çekmektedir. Yapımın orijinal seslendirmesinde ise birbirinden ünlü isimler mikrofon başına geçmiştir. İşte seslendirme yapan ünlüler:

Ben Kingsley (Bagheera)

Idris Elba (Shere Khan)

Kaa (Scarlett Johansson)

Bill Murray (Baloo)

Christopher Walken (King Louie)

Giancarlo Esposito (Akela)

Lupita Nyong’o (Rakcha)

Emjay Anthony (Gray)