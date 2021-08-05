Orman yangınıyla mücadele eden İbrahim Çelikkol’dan mesaj var

Oyuncu İbrabim Çelikkol, Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesi için eline aldığı hortum ile alevlere müdahale etti. Şarkıcı Mustafa Sandal aracılığıyla mesaj gönderen Çelikkol, "Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İbrahim Çelikkol, Marmaris’te devam eden orman yangınlarını söndürmek için çalışmalara katıldı. Çelikkol’un hortum taşıyarak alevlerin içine girdiği görüntüleri paylaşan şarkıcı Mustafa Sandal, bu sefer de oyuncunun mesajını paylaştı.

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Instagram hesabından Çelikkol’un sahadaki ekiple çekilen fotoğraflarını paylaşan Mustafa Sandal, oyuncudan gelen mesaja da yer verdi:

“İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var: Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa ağebeyimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut’ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”