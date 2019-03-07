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Ortaköy’de rap rüzgarı esecek
Ortaköy’de rap rüzgarı esecek
'Elbet Bir Gün' isimli şarkıyla dikkatleri üzerine çeken Canbay & Wolker yarın akşam Ortaköy'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Magazin 7 Mart 2019 - 10:41

Rap müziğinin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Umut Bolat (Wolker) ve Vahap Canbay (Canbay) yarın akşam Ortaköy’de bulunan Majestueux isimli mekanda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İkili geçtiğimiz sene en çok dinlenen şarkılar listesine girmeyi başarmıştı.

2018 TOP 5 LİSTESİ

2018 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar TOP 5 listesinde Ezhel'den Geceler ve İmkansızım, Gazapizm'den Heyecanı Yok ve Canbay & Wolker'dan Elbet Bir Gün ile rap rüzgarı esti. Listesinde pop türünde öne çıkan tek şarkı ise Aleyna Tilki'den ‘Yalnız Çiçek’ oldu.
1. Geceler – Ezhel
2. Heyecanı Yok – Gazapizm
3. Yalnız Çiçek – Aleyna Tilki
4. İmkansızım – Ezhel
5. Elbet Bir Gün – Canbay & Wolker

Son güncelleme: 16:57 - 07.03.2019
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