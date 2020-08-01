Örümcek Adam 2 konusu ve oyuncuları… Örümcek Adam 2’de kimler oynuyor?

En sevilen süper kahramanlardan biri olan Örümcek Adam, ikinci filmi ile televizyon ekranlarında… Örümcek Adam Peter Parker'ın, suçlularla mücadelesi amansız şekilde sürüyor. Peki, Örümcek Adam 2 filminin konusu ne? Örümcek Adam 2 filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?
ÖRÜMCEK ADAM 2 OYUNCULARI
Tobey Maguire – Spider-Man / Peter Parker
Kirsten Dunst – Mary Jane Watson
James Franco – Harry Osborn
Alfred Molina – Doc Ock / Dr. Otto Octavius
Rosemary Harris – May Parker
J.K. Simmons – J. Jonah Jameson
Donna Murphy – Rosalie Octavius
Daniel Gillies – John Jameson
Dylan Baker – Dr. Curt Connors
ÖRÜMCEK ADAM 2 KONUSU
Sevgilisi Mary Jane’den ayrılan Peter ona gerçek kimliğini açıklayıp açıklamamak arasında kaldığı için oldukça zor bir dönem geçirmektedir. kararsızlık içine düştüğü bu esnada Mary Jane’in, patronun oğlu John’la birlikte olmaya başlaması iyice canını sıkar. Bunlara, halasının mali sıkıntıları ve hayattaki tek dostu Harry Osborne’un, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için Peterdan uzaklaşması onu depresyonun eşiğine getirmiştir. Bu esnada, yeni düşmanı Doktor Ahtapot’un ortaya çıkmasıyla Peter Parker’ın hayatı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.