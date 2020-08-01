Örümcek Adam 2 konusu ve oyuncuları… Örümcek Adam 2’de kimler oynuyor?

Yönetmenliğini Sam Raimi yaptığı 2004 yapımı Örümcek Adam 2 filmi, süper kahramana dönüşen Peter Parker'ın mücadelesini anlatmaya devam ediyor. Yüksek temposu ve aksiyonu bol sahneleriyle izleyenleri ekran karşısına kilitleyen Örümcek Adam 2 filmi ile detaylar haberimizde…

En sevilen süper kahramanlardan biri olan Örümcek Adam, ikinci filmi ile televizyon ekranlarında… Örümcek Adam Peter Parker'ın, suçlularla mücadelesi amansız şekilde sürüyor. Peki, Örümcek Adam 2 filminin konusu ne? Örümcek Adam 2 filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

ÖRÜMCEK ADAM 2 OYUNCULARI

Tobey Maguire – Spider-Man / Peter Parker

Kirsten Dunst – Mary Jane Watson

James Franco – Harry Osborn

Alfred Molina – Doc Ock / Dr. Otto Octavius

Rosemary Harris – May Parker

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson

Donna Murphy – Rosalie Octavius

Daniel Gillies – John Jameson

Dylan Baker – Dr. Curt Connors

ÖRÜMCEK ADAM 2 KONUSU

Sevgilisi Mary Jane’den ayrılan Peter ona gerçek kimliğini açıklayıp açıklamamak arasında kaldığı için oldukça zor bir dönem geçirmektedir. kararsızlık içine düştüğü bu esnada Mary Jane’in, patronun oğlu John’la birlikte olmaya başlaması iyice canını sıkar. Bunlara, halasının mali sıkıntıları ve hayattaki tek dostu Harry Osborne’un, babasının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için Peterdan uzaklaşması onu depresyonun eşiğine getirmiştir. Bu esnada, yeni düşmanı Doktor Ahtapot’un ortaya çıkmasıyla Peter Parker’ın hayatı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.