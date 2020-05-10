Örümcek Adam 3 filminin konusu ne? Örümcek Adam 3 filmi kaç yılında çekildi, oyuncuları kim?

En sevilen süper kahraman film serilerinden Örümcek Adam serisi, üçüncü filmi ile ekranlarda olacak. Fantastik macera türündeki Örümcek Adam 3 filminin konusu merak ediliyor. Peki, Örümcek Adam 3 filminin konusu ne? Örümcek Adam 3 filmi oyuncuları kim? İşte tüm bilgiler…

Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri barındıran Örümcek Adam 3, bu akşam Türk televizyonlarında olacak. Yönetmenliğini Sam Raimi'nin yaptığı ve 2007 yılında vizyona giren fantastik macera türündeki Örümcek Adam 3 hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

ÖRÜMCEK ADAM 3 KONUSU

Efsanevi Marvel Comics dizisine dayanan Örümcek Adam 3’te, Peter Parker nihayet Mary Jane’e (M.J.) duyduğu tutku ile süper kahramanlık görevleri arasındaki dengeyi kurar. Ancak, ufukta belirmeye başlayan bir fırtına vardır. Peter’ın Örümcek Adam kostümü birden bire değişip siyaha dönüşerek güçlerini pekiştirmeye başlayınca, Peter da değişmeye başlar. Kostümün etkisi altındaki Peter, kibirli ve kendine aşırı güvenli biri olur; en değer verdiği kişileri ihmal etmeye başlar. Bugüne dek en korkulan iki kötü kahraman Kumadam ve Venom benzersiz güçler edinip, intikam ateşiyle yanarken, Peter en büyük savaşını kendi içinde yapmaktadır. Örümcek Adam’ın onu o yapan, onu bir kahraman yapan özelliğini, yani şefkati yeniden keşfetmesi gerekecektir.



ÖRÜMCEK ADAM 3 OYUNCULARI

Tobey Maguire – Spider-Man / Peter Parker

Kirsten Dunst – Mary Jane Watson

James Franco – New Goblin / Harry Osborn

Thomas Haden Church – Sandman / Flint Marko

Topher Grace – Venom / Eddie Brock

Bryce Dallas Howard – Gwen Stacy

Rosemary Harris – May Parker

J.K. Simmons – J. Jonah Jameson