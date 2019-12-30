Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin konusu ve oyuncuları

Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin çekimleri 2016 yılında Atlanta’da gerçekleşmiştir. İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş filmi hakkında merak edilenler…

FİLMİN KONUSU NE?

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter Parker kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May Halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Tony Stark (Iron Man) ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter’ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Akbaba yepyeni bir düşmanı olarak ortaya çıktığında ise Peter’ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Jon Favrea