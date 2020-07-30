Örümcek Adam konusu ve oyuncuları… Örümcek Adam filminde kimler oynuyor?

Süper kahraman filmleri arasında en sevilenlerden olan Örümcek Adam’ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Örümcek Adam filminin oyuncu kadrosu kadar konusu da ilgi çeken noktalar arasında. İşte Örümcek Adam 1 filmi hakkında ayrıntılar…

Örümcek Adam filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi görüyor. David Koepp'in yazdığı ve Sam Raimi'nin yönettiği Marvel Comics'in süper kahramanı Örümcekadam'ı sinemaya taşıyan film serisinin ilkidir. Sony Pictures'ın prodüksiyonluğunda gerçekleştirilen filmde başrolleri Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Willem Dafoe paylaşıyor.

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI

Tobey Maguire Peter Parker/Örümcek Adam

Kirsten Dunst Mary Jane Watson

James Franco Harry Osborn

Willem Dafoe Norman Osborn/Yeşil Cin

J.K. Simmons J. Jonah Jameson

Dylan Baker Dr. Curt Connors

Cliff Robertson Ben Parker

Elizabeth Banks Betty Brant

ÖRÜMCEK ADAM KONUSU

Kendi halinde bir lise öğrencisi olan Peter Parker'ın (Tobey Maguire) yaşamı bir gün okulundaki öğrencilerle beraber gittiği müze gezisinde tehlikeli bir Örümcek ısırması ile tamamıyla değişir.

Çünkü bu örümcek öyle normal bir örümcek değildir, kalıtsal olarak özelikle geliştirilmiş, bilimsel amaçlarla kullanılmakta olan orjinal bir denektir. Ama olan olmuştur ve Peter Parker'da garip farklılıklar baş göstermektedir.