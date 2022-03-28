Oscar Ödül Töreni’nde kırmızı halıda şıklık yarışı
Bu yıl 94. defa düzenlenen Oscar gecesinin şüphesiz ki en çok beklenen anlarından biri de birbirinden ünlü isimlerin kırmızı halıdan geçişleriydi. Oscar heykelciği için yarışan ve izleyici olarak geceye katılan isimler kırmızı halıda böyle poz verdiler...
Bir süredir sunucusuz gerçekleşen ve pandemi nedeniyle pek de heyecanlı olamayan Oscar gecesi gösterişli bir şekilde geri dönmeyi planlarken, dün gece olaylı bir şekilde gerçekleşti. Sakin başlayan geceye ödül alan isimlerden ya da filmlerden ziyade Will Smith’in Chris Rock’a attığı tokat damga vurdu.
Yine de sinema ve gösteri dünyasının birbirinden ünlü isimleri bu özel gece için âdeta birbirleriyle şıklık yarışına girerek kırmızı halıda renkli görüntüler verdiler:
Zoë Kravitz
The Batman’deki Kedi Kadın rolüyle dikkat çeken Kravitz, geceye pembe bir elbise ile katıldı.
Zendaya
Timothée Chalamet
Will Smith ve ailesi
Will Smith, Chris Rock’ı tokatladıktan sadece 10 dakika sonra Oscar ödülünü kucakladı. Oğlu Jaden Smith ise Twitter paylaşımıyla babasına destek oldu.
Benedict Cumberbatch ve eşi
Javier Bardem ve Penelope Cruz
Cruz, en iyi kadın oyuncu için, Bardem ise en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday oldu; ancak elleri boş döndüler.
Venus ve Serena Williams
Tenis dünyasının efsaneleri arasında yer alan iki kardeşin antrenörleri ve aynı zamanda babaları olan Richard Williams ile öyküsü Oscar’a aday oldu. Ve Will Smith filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
Billie Eilish
Steven Spielberg, Rita Moreno ve Ariana DeBose
Lilly James
Mila Kunis ve Ashton Kutcher
Rachel Zegler
Genç oyuncu en iyi film dalında aday gösterilen Batı Yakası’nın Hikâyesi’nde başrolde yer almasına rağmen, geceye davet edilmediğini açıklamıştı. Açıklamasından kısa bir süre sonra Akademi, oyuncuyu ödül sunması için davet etti.
Kirsten Dunst ve Jesse Plemons
Javier Bardem ve Penelope Cruz çifti gibi ikilinin en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında aday gösterilmesi dikkat çekmişti. The Power of The Dog filmindeki performanslarıyla takdir görseler de Oscar gecesinden eli boş döndüler.
Kenneth Branagh
Belfast filminin en özgün senaryo dalında ödüle layık görülmesiyle deneyimli oyuncu kariyerinde ilk defa Oscar heykelciğini kucaklamış oldu.
Nicole Kidman ve Keith Urban
Jessica Chastain
Oyuncu, The Eyes of Tammy Faye’deki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
Jennifer Garner
Jamie Dornan, Amelia Warner ve Andrew Garfield
Dylan Meyer ve Kristen Stewart kırmızı halıda öpüşerek poz verdi.
Smith’in, Rock’a tokat atmasından sonra olayı Denzel Washington yatıştırdı.
Francis Ford Coppola, Robert De Niro ve Al Pacino, Oscar Ödülleri’nde Godfather’ın (Baba) 50. yıldönümü için yeniden bir araya geldi.
Chirs Rock