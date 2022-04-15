Oscar ödüllü oyuncu tacizle suçlanıyor

Oscar ödüllü oyuncu Cuba Gooding Jr, New York kulübünde bir kadına zorla dokunmaktan suçlu bulundu. Gooding, üç kadını taciz etmekle suçlandı, ancak sadece bir iddiayı kabul etti.

Sozcu.com.tr

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2018 ve 2019 yıllarında Manhattan’ın çeşitli noktalarında üç farklı kadını taciz etmekle suçlanan 54 yaşındaki Gooding, iddialardan sadece birini kabul etti.

Oyuncu, Lavo New York gece kulübünde hakime rızası olmadan garsonu dudaklarından öptüğünü söyledi. Gooding, Haziran 2019’da Times Meydanı yakınlarındaki Magic Hour Rooftop Bar & Lounge’da 29 yaşındaki bir kadının polise rızası olmadan göğsünü ellediğini söylemesinin ardından tutuklanmıştı.

Birkaç ay sonra, Gooding’e taciz suçlamaları devam etti. Gooding, daha önce altı kabahat suçlamasında suçsuz olduğunu iddia etmiş ve görevi kötüye kullanma iddialarını reddetmişti. Avukatları, #MeToo hareketinin coşkusuna kapılan aşırı hevesli savcıların sıradan hareketleri veya yanlış anlamaları suça dönüştürmeye çalıştığını savunmuştu.

Gooding, ayrıca 2013 yılında New York’ta bir kadına tecavüzle suçlanıyor. Gooding uzun süre davaya yanıt vermemiş ve sonunda bir avukat tutmuştu.

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