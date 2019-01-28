Osman Alkaş kimdir? Osman Alkaş nereli ve kaç yaşında?

Osman Alkaş, 3 Kasım 1955 doğumludur. 1994 yılında televizyon dünyasına adım atan, Türkiye'de Öyle Bir Zaman Geçer ki dizisi ile tanınan Osman Alkaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Osman Alkaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Vuslat dizisinde, Tahsin Korkmazer karakterini canlandıran Osman Alkaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Osman Alkaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

OSMAN ALKAŞ KİMDİR?

Kıbrıslı Türk oyuncu Osman Alkaş, 3 Kasım 1955 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularındandır ve halen bu tiyatroda aktif görev almaktadır. Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Anabilim Dalı mezunu olan Osman Alkaş, uzun süre çocuk programları, sabah programları, yemek programları ve radyoda kadın programları yapmıştır.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan Osman Alkaş; Hayat Şarkısı, Bedel, Kurt Seyit ve Şura ve Eski Hikaye dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Tahsin karakterine hayat vermekte olan Osman Alkaş, 1.79 metre boyunda 95 kilo ve Akrep burcudur.

Osman Alkaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Tahsin) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi)

2018 – Ölümlü Dünya (Begüm’ün Babası) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Sinema Filmi)

2018 – Gülizar (Veysel) (TV Dizisi)

2017 – Acı Tatlı Ekşi (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Hayat Şarkısı (Müfit) (Tv Dizisi)

2017 – Rüya (Sinema Filmi)

2016 – İstanbul Story (Sinan) (Sinema Filmi)

2016 – Dar Elbise (Sinema Filmi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Rauf) (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Sinema Filmi)

2016 – Bir Baba Hindu (Behlül) (Sinema Fimi)

2016 – Bamsı Beyrek (TV Filmi)

2015 – Bedel (Sami) (TV Dizisi)

2014 – Sarmaşık (Kaptan Beybaba) (Sinema Filmi)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Veysi) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2013 – Uzun Hikaye (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Musa Çavuş) (Sinema Filmi)

2012 – Pamuk Prenses ve Avcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Efsane Beşli (Sinema Filmi)

2010-2012 – Öyle Bir Zaman Geçer ki (Ekrem) (TV Dizisi)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Veli) (Sinema Filmi)

1985 – Züğürt Ağa (Abuzer) (Sinema Filmi)