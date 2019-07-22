Osman Pazarlama filmi konusu ne? Osman Pazarlama oyuncuları…

Şahan Gökbakar'ın kahkaha dolu filmi “Osman Pazarlama”nın Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar'ın yazdığı Osman Pazarlama'nın yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar oturdu. İşte Osman Pazarlama filmi konusu ve oyuncuları…
OSMAN PAZARLAMA KONUSU
Film, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz'ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu'dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılır.
OYUNCU KADROSU
Şahan Gökbakar Osman Şaşmaz
Selim Akgül Erkan
Esra Balıkcı Serap
Yurtşen Fidan Methiye
Gizem İnceoğlu Sunucu
Liberat Niyoyandika Embamba
Tahsin Tonkuş Saffet
Feriştah Senem Yıldırım Songül
Tahsin Yıldırım Rıza
Sükran Çagman Adile
Demet Akalın Kendisi
Okan Kurt Kendisi