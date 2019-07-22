Osman Pazarlama filmi konusu ne? Osman Pazarlama oyuncuları…

Aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz'ın komik hikayesinin anlatıldığı Osman Pazarlama başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. Peki Osman Pazarlama konusu ne, oyuncuları kimler?

Şahan Gökbakar'ın kahkaha dolu filmi “Osman Pazarlama”nın Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar'ın yazdığı Osman Pazarlama'nın yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar oturdu. İşte Osman Pazarlama filmi konusu ve oyuncuları…

OSMAN PAZARLAMA KONUSU

Film, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz'ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu'dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılır.

OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar Osman Şaşmaz

Selim Akgül Erkan

Esra Balıkcı Serap

Yurtşen Fidan Methiye

Gizem İnceoğlu Sunucu

Liberat Niyoyandika Embamba

Tahsin Tonkuş Saffet

Feriştah Senem Yıldırım Songül

Tahsin Yıldırım Rıza

Sükran Çagman Adile

Demet Akalın Kendisi

Okan Kurt Kendisi