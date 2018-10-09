Leyla ile Mecnun isimli dizide canlandırdığı Hırsız Yavuz rolüyle dikkatleri üzerine çeken televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Osman Sonant 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde lisans eğitimi alan Osman Sonant kimdir, nerelidir? İşte cevaplar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Star TV’nin popüler dizisi Ufak Tefek Cinayetler’de, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adam olan Kerim Adil Sağlam karakterine hayat veren Osman Sonant hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Osman Sonant kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

OSMAN SONANT KİMDİR?

1 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Osman Sonant, 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Orta oyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Osman Sonant kamera karşısına da ilk kez Kurtlar Vadisi Irak isimli film ile geçti.

Sonant, 2009 yılında, yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.

2011 – 2012 yıllarında yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı “Leyla ile Mecnun” dizisindeki Yavuz karakteri ile geniş kitlelerin hayranlığını kazandı.

2017 yılında, yazar Azra Kohen'in “Fi Çi Pi” adlı roman serisinden televizyon dizisine uyarlanan ve Puhu TV üzerinden yayınlanan “Fİ” dizinde Sadık rolünü canlandıranOsman Sonant şimdilerde Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Kerim Adil karakterine hayat vermektedir. Osman Sonant 1.78 metre boyunda 82 kilo ve Balık burcudur.

Ödülleri:

2012 – 23. Ankara Uluslararası Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” – (Yangın Var)

2009 – 16. Altın Koza Film Festivali “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü” – (Pandora’nın Kutusu)

Osman Sonant’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2006 – Anna Karenina – Kent Oyuncuları

2005 – Gece Mevsimi – Kent Oyuncuları

2003 – Hamlet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Osman Sonant’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (2. Sezon) (Kerim)

2017 – Fi (Sadık) (TV Dizisi)

2016 – Yolsuzlar Çetesi (Sinema Filmi)

2016 – Görünen Adam (TV Dizisi)

2015 – Son Takla (Cemil)(TV Filmi)

2015 – Memleket (Kıney) (Sinema Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Ece) (Sinema Filmi)

2015 – Beş Kardeş (Orhan) (TV Dizisi)

2015 – 91.1 (Sinema Filmi)

2014 – İtirazım Var (Cihan Demir) (Sinema Filmi)

2013 – Ben de Özledm (Osman) (TV Dizisi)

2011 – Yangın Var (Koşman) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Leyla İle Mecnun (Yavuz) (TV Dizisi)

2010 – Ustalar, Alimler ve Sultanlar (Fatih Sultan Mehmed) (Sinema Filmi)

2010 – Türk Malı (Sifo) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yavuz) (TV Dizisi)

2008 – Pandora’nın Kutusu (Mehmet) (Sinema Filmi)

2006 – Kurtlar Vadisi Irak (Amerikan Çavuş 2) (Sinema Filmi)