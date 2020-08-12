Başrolünde Nicolas Cage'in yer aldığı Otel Franco'da, sakin bir otelde her şey karışır. Aksiyon ve heyecanın eksilmediği Otel Franco konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Otel Franco filmi hakkında merak edilenler...

Otel Franco bu akşam televizyonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Aksiyon türündeki filmde elmas peşinde olan mafya ve başka bir müşteri için gelen kiralık katil ile her şey çıkmaza giriyor. Peki Otel Franco filmi konusu ne? Otel Franco oyuncuları kimler?

OTEL FRANCO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Araña (Nicolas Cage)'nın işlettiği otele iki garip müşteri gelir. Araña kısa süre içinde bunların sıradan müşteriler olmadığını anlar. Bu iki adam, patronlarının elmaslarını çalan bir kadını arıyorlardır. İşin içine, otelde kalan bir müşterinin peşindeki kiralık katil de girince otel içinde silahlar çekilir, amansız bir kovalamaca başlar.

OTEL FRANCO OYUNCULARI

Otel Franco filmi oyuncuları arasında Nicolas Cage, Anabelle Acosta, Enrico Colantoni yer alıyor.