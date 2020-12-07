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Öykü Çelik aşkını ilan etti
Öykü Çelik aşkını ilan etti
Geçen günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı İsmail Berhan ile birlikteliğini ilan etti.
Magazin 7 Aralık 2020 - 09:01

Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi ile çekilen pozuna kalp emojisi koydu.

“MİNİ ETEK GİYEN KIZ İLE BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?”

Öte yandan geçen haftalarda corona virüsü tehdidine rağmen kalabalık ev partilerine katıldığı için eleştirilen Öykü Çelik, “5 kişi linç ettiyse 20 kişi ‘Beni neden çağırmadın?’ dedi. Ama o 5 kişiye çok takıldım. ‘Senin yüzünden 1 yaşındaki çocuğum Covid oldu’ diyenler beni çok rahatsız etti. Ben parti parti gezen biri değilim. Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” demişti.

Oyuncunun bu sözleri Twitter’da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı.

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Son güncelleme: 09:07 - 07.12.2020
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