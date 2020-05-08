Öykü Çelik: Bir süre daha düşünmüyorum

Öykü Çelik: Bir süre daha düşünmüyorum

Oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaştı ve altına da normalleşme takvimiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Corona virüsü salgını can almaya devam ederken pek çok ülke gündelik hayata dönüşün sinyallerini verdi. Türkiye de açıkladığı normalleşme takvimi ile içinde bulunduğumuz mayıs ayında parça parça gündelik hayatın temposunun yeniden başlayacağını açıkladı.

Uzun süredir ev karantinasında olan bazı isimlerse, bu takvim planına bir süre daha uymayacaklarını ve evinde kalmaya devam edeceklerini açıklıyor. Benzer bir açıklamaya oyuncu Öykü Çelik de imza attı.

Kuaförde saçlarını boyatırken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşan Çelik altına da şunları yazdı:

“Kendi adıma şunu söyleyebilirim ; bir süre daha kuaföre ve avmlere gitmeyi düşünmüyorum.. bu süreci ailemle birlikte atlatıyorum ve bu sorumlulukla kimseyi tehlikeye atmak istemem.. Ancak diğer taraftan tüm çalışanlara dükkanlarını yeni açacak olanlara Allah'tan sağlık diliyorum.. Çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız.. virüse karşı maalesef ki öncü birliklerimiz.. “