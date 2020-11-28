Öykü Çelik: Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?

Öykü Çelik: Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?

Corona virüsü tehdidine rağmen kalabalık ev partilerine katıldığı için eleştirilen Öykü Çelik, Youtube'daki 'Sanane Cihanna' programında şoke eden açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü salgınına aldırış etmeden partilere katılan Öykü Çelik, YouTube’da yayınlanan ‘Sanane Cihanna’ programına konuk oldu. Cihan Şensözlü’nün sorularını yanıtlayan Çelik, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Öykü Çelik’in açıklamalarından bazı bölümler:

* Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama bu parti olayı hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu.

“BİZİ NEDEN ÇAĞIRMADIN?”

* 5 kişi linç ettiyse 20 kişi ‘Beni neden çağırmadın?’ dedi. Ama o 5 kişiye çok takıldım. ‘Senin yüzünden 1 yaşındaki çocuğum Covid oldu’ diyenler beni çok rahatsız etti.

“DİZ ALTINDA ETEKLE BÜYÜMÜŞ KIZIM”

* Ben Trabzon Lisesi mezunu ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?