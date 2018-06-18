Öykü Çelik, sevgilisiyle Amerika turuna çıktı

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan Öykü Çelik, sevgilisi Can Kıraç'la tatile çıktı. Amerika'ya giden âşıklar, 10 gün boyunca 4 farklı şehri dolaştı.

Çelik ve Kıraç'ın Amerika macerası, dünyanın en çok turist çeken metropolitan şehirlerinden New York'ta başladı.

NEW YORK'TA DÖVME YAPTIRDILAR



New York'un turistik yerlerini gezen genç çift, bu romantik tatili yaptırdıkları dövmelerle ölümsüzleştirdi. David Beckham, Justin Bieber, Jay Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olan Bang Bang Tattoos'a giden ikili, burada dövme yaptırdı.

New York'un ardından ‘Cazın başkenti’ olarak bilinen New Orleans'a geçen ikili, sokak konserlerini izleyerek keyifli vakit geçirdi. Çiftin üçüncü durağı ise Orlando oldu.



Şehrin ünlü tema parkı Universal Stüdyoları'nı gezen Öykü Çelik ve Can Kıraç, bol bol fotoğraf çektirdi. Çiftin Amerika turu, Miami'deki deniz, kum, güneş tatiliyle sona erdi.



