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Öykü Çelik, sevgilisiyle Amerika turuna çıktı
Öykü Çelik, sevgilisiyle Amerika turuna çıktı
Öykü Çelik, sevgilisi Can Kıraç’la Amerika tatiline çıktı. New York, New Orleans ve Orlando’yu keşfeden âşıklar, 10 günlük tatili Miami’de noktaladı.
Magazin 18 Haziran 2018 - 11:57

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Öykü Çelik, sevgilisi  Can Kıraç'la tatile çıktı. Amerika'ya giden âşıklar, 10 gün boyunca 4 farklı şehri dolaştı.

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Çelik ve Kıraç'ın Amerika macerası, dünyanın en çok turist çeken metropolitan şehirlerinden New York'ta başladı.

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NEW YORK'TA DÖVME YAPTIRDILAR

New York'un turistik yerlerini gezen genç çift, bu romantik tatili yaptırdıkları dövmelerle ölümsüzleştirdi. David Beckham, Justin Bieber, Jay Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercihi olan Bang Bang Tattoos'a giden ikili, burada dövme yaptırdı.

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New York'un ardından ‘Cazın başkenti’ olarak bilinen New Orleans'a geçen ikili, sokak konserlerini izleyerek keyifli vakit geçirdi. Çiftin üçüncü durağı ise Orlando oldu.

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Şehrin ünlü tema parkı Universal Stüdyoları'nı gezen Öykü Çelik ve Can Kıraç, bol bol fotoğraf çektirdi. Çiftin Amerika turu, Miami'deki deniz, kum, güneş tatiliyle sona erdi.

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