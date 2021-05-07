Öykü Çelik yüzüğü attı

Geçen haftalarda elendiği Survivor yarışmasından döndükten sonra iş insanı sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan oyuncu Öykü Çelik, düğün hazırlıklarıyla uğraşıyordu.

Evlillik arefesindeki Çelik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Çelik, “İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler” açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyledi.

Geçen günlerde tektaşı ile görüntülenen Çelik, düğün hakkındaki sorulara, “Önümüzdeki sene evleneceğiz. 2022’de düşünüyoruz” demişti.

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