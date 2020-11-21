Öykü Çelik’ten tepki çeken corona paylaşımı

Oyuncu Öykü Çelik, geçen günlerde katıldığı partiden sonra korkuya kapılıp corona testi yaptırdı. Negatif çıkan testini paylaşıp, "Etrafınızda Covid olanlara bakın, sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" demesi tepki çekti.

Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste partilere katılan oyuncu Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp corona testi yaptırdı.

Test sonucu negatif çıkan Çelik, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı, ancak hemen ardından da sildi.

“TOPLU TAŞIMA KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR MI?”

33 yaşındaki oyuncu, test sonucunun üzerine “Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?” notunu düştü.

Çelik, “Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?” şeklinde eleştiriler aldı.