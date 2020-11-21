Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Öykü Çelik’ten tepki çeken corona paylaşımı
Öykü Çelik’ten tepki çeken corona paylaşımı
Oyuncu Öykü Çelik, geçen günlerde katıldığı partiden sonra korkuya kapılıp corona testi yaptırdı. Negatif çıkan testini paylaşıp, "Etrafınızda Covid olanlara bakın, sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?" demesi tepki çekti.
Magazin 21 Kasım 2020 - 09:22

Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarıları hiçe sayıp üst üste partilere katılan oyuncu Öykü Çelik, birkaç gün sonra korkuya kapılıp corona testi yaptırdı.

Test sonucu negatif çıkan Çelik, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı, ancak hemen ardından da sildi.

“TOPLU TAŞIMA KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR MI?”

33 yaşındaki oyuncu, test sonucunun üzerine “Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?” notunu düştü.

Öykü Çelik’in paylaşımı.

Çelik, “Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?” şeklinde eleştiriler aldı.

İlginizi ÇekebilirAralarında ünlü isimler de var... Lüks villaya polis baskını!
Son güncelleme: 09:27 - 21.11.2020
Etiketler