Öykü Gürman ile Fatih İçmeli’den evlilik yolunda ilk adım

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 3.5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gürman, mutlu gününden fotoğrafları soyal medya hesabından paylaştı.

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Kardeşiyle birlikte söylediği ‘Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla ünlenen ve sonrasında oyunculuk yapan Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı reklamcı Fatih içmeli ile aile arasında yapılan sade bir tören ile nişanlandı.

Geçen aylarda Paris’te evlilik teklifi alan Gürman, törende çekilen fotoğrafları Instagram hesabından “Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz” notuyla paylaştı.

Öykü Gürman daha önce yaptığı bir açıklamada “Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Düğün tarihi daha belli değil. Allah kısmet ederse yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz” demişti.