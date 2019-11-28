Öykü Gürman: İstanbul’un havasına alışamadım

‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde oynadığı ‘Asiye’ karakteri ile dikkat çeken Öykü Gürman, öğle saatlerinde geldiği AVM’de sevgilisinin bir an olsun elini bırakmayarak birlikte alışveriş yaptı. AVM çıkışı gazetecilere poz verip sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Gürman, dizinin final yapmasıyla birlikte İstanbul’a tamamen döndüğünü ama İstanbul’un havasına hala alışamadığını söyledi.

“NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK”

Farklı projelerin geldiğini de belirten Öykü Gürman,”Konserlerimiz devam ediyor. Onun dışında yeni projelere de bakıyorum ama henüz okuma aşamasındayım netleşmiş bir şey yok. Ama dizi haricin de gündüz kuşağı programı da yapmak istiyorum” dedi. Sempatikliği ile de dikkat çeken güzel sanatçı sevenleri ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.