Öykü Gürman ‘Kansersiz Yaşam’ için bağış istedi

4 Ağustos'ta doğum gününü kutlayacak olan Öykü Gürman, hediye yerine kansersiz yaşam için iyilik istedi.

Birçok ünlü doğum gününü gösterişli partilerle lüks hediyelerle kutlarken dizilerin güzel oyuncusu Öykü Gürman’dan ezber bozan bir hareket geldi. Hayranlarından veya farklı markalardan, dostlarından doğum günlerinde hediyeler yağan ünlülere örnek olacak bir harekette bulunan Gürman, bu durumu iyi bir amaca yönlendirmeye çalışıyor.

KANSERSİZ YAŞAM KAMPANYASI

Öykü Gürman, 4 Ağustos’taki doğum gününde hediye yerine “Kansersiz Yaşam” için kampanya başlattı.

Gürman Instagram hesabından doğum günü için çağrıda bulunarak “4 Ağustos doğum günümde sizlerden hediye beklemiyorum, bir iyilik istiyorum. İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu üzerinden kansersiz yaşam için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım” ifadelerini kullandı.