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Öykü Karayel ve Can Bonomo doğacak bebeklerinin adını açıkladı

Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo çifti bebek heyecanı yaşıyor. Karayel, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla doğacak bebeğinin ismini duyurdu.

Güncellenme: 14:43, 01/01/2021
Haberler Magazin
Öykü Karayel ve Can Bonomo doğacak bebeklerinin adını açıkladı

2018 yılında evlenen oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel’in hamilelik pozları büyük beğeni topladı.

Karayel, paylaşımının altına “Alttaki küçüklük Roman Bonomo… Yeni yılda görüşürüz!” notunu düştü.

Öykü Karayel, daha önce verdiği bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız?” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.

Yayınlanma Tarihi:14:40,