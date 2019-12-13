Öykü Naz Altay kimdir? Öykü Naz Altay nereli ve kaç yaşında?
Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde rol alan Öykü Naz Altay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Öykü Naz Altay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ÖYKÜ NAZ ALTAY KİMDİR?
Öykü Naz Altay, 31 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Doksanlar dizisinde hayat verdiği Merve karakteri ile yaşamıştır. Öykü Naz Altay, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.
Öykü Naz Altay’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kurşun (TV Dizisi)
2017 – Kanatsız Kuşlar (Ceylan) (TV Dizisi)
2013 – Doksanlar (Merve) (TV Dizisi)