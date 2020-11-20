Öykü Serter’den gizli aşk itirafı

Sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf edip "Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" dedi.

‘Gör Beni’ programında sunucu Öykü Serter, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Bir dönem Kargo grubunun solisti Koray Candemir ile fırtınalı bir aşk yaşayan Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süre ilişki yaşadığını itiraf etti.

“ÇOK AŞIK OLMUŞTUM”

Serter, şöyle konuştu:

* Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı.

* Çok aşık olmuştum. Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım ama bu hayal balonunu patlatıp yaşananları arkamda bırakıp gittim.