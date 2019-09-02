Öykü Serter’in bacağı karnından çıktı!

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunurken farklı filtre uygulamaları kullandıkları bilinen bir gerçek… Ancak hiç şüphesiz kimi zaman bu filtreleri uygulama dozu aşırıya kaçabiliyor. Aşırı filtre kullanımının son kurbanı sunucu Öykü Serter oldu. Saçlarını kısaltarak yaptığı imaj değişikliği sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan Serter yazın bitişine dair yaptığı paylaşımında kullandığı bikinili karesine filtreyi fazla kaçırınca, bacağı karnından çıkmış gibi bir görüntü ortaya çıktı.