Öykü Uslu eski sevgilisi Çağatay Akman hakkında suç duyurusunda bulundu

Oyuncu Öykü Uslu, Cihangirde’ki evindeyken 23 Temmuz gecesi eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman’ın kapısına dayanarak kendisini darp ettiğini belirterek avukatı ile birlikte adliyeye başvurdu.

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesinde koruma tedbiri talebinde bulunan Uslu, avukatı Mehmet Gençoğlu ile sunduğu dilekçede, Çağatay Akman'ın bu ilişkiyi bitirmek istemediği, Uslu'ya bu konuda baskı yaptığı ve Uslu'nun bu durumdan endişe duyarak Akman'ın babasıyla paylaşarak kendisinden yardım istediği ifadelerine yer verildi.

“SİZİ CİHANGİR'DE BARINDIRMAM”

Dilekçede aynı zamanda Akman'ın, evin önünden ayrılmadığı için Uslu'nun aşağıya inerek kendisine gitmesini söylediği, bunun üzerine Akman'ın kendisine, ‘Sizi Cihangir'de barındırmam', ‘Seni öldüreceğim' diyerek hakaret ve tehditlerde bulunarak Uslu'nun üzerine yürüyüp sıkıştırarak vurmaya çalıştığı belirtildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Suç duyurusu dilekçesinde Akman'ın ‘kasten yaralama', ‘cinsel taciz', ‘tehdit', ‘hakaret' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması istendi.

“UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORDUK”

Öykü Uslu ile avukatı Mehmet Gençoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu. Akman'ın kendisini darp ettiğini ve şikayetçi olmak için adliyeye geldiğini söyleyen Uslu, “Eski sevgilimdi. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Evimin önüne geldi. Zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri… Ben de polisi aradım” dedi.

KORUMA TEDBİRİ TALEBİNDE BULUNDULAR

Olayı anlatan avukat Mehmet Gençoğlu ise, “Biz koruma kararı için aile mahkemesine başvurduk. Aynı zamanda soruşturma için de bir beyan dilekçesi sunduk. Müvekkilim hala psikolojik olarak derin bir üzüntü içinde. Yaklaşık 6 aydır hiçbir iletişim kurmamışlar. Çağatay beyin verdiği ifadeye göre oradan geçerken müvekkilimin evini hatırlıyor ve numarası da olmadığı için zili çalıyor. Görüşmek istiyor galiba niyetini bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.