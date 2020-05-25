Öyle Bir Geçer Zaman Ki hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Bir dönem televizyonlara damga vuran dönem dizisi Öyle Bir Geçer Ki terkar bölümleriyle yeniden ekranlarda olacak. Dizinin eski bölümleriyle nostalji yaşamak isteyen izleyiciler Öyle Bir Geçer Ki'nin kanalını ve yayın saatini merak ediyor...

Gelişmelerle derinden sarsılan bir ailenin hayatını anlatan dönem dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki geçtiğimiz yıllarda ekrana geldiği dönemlerde adından fazlaca söz ettirmişti. Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin yeniden yayınlanacağının duyurulması üzerine saati ve kanalı merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2010 yılında ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi Kanal D ekranlarında 13:15’te yayınlanacak.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dizi 14 Eylül 2010 tarihinde başladı, son bölümü ise 18 Haziran 2013 tarihinde yayınlandı.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi, Meral Çetinkaya, Mete Horozoğlu, Orhan Alkaya, Nilperi Şahinkaya, Tolga Güleç, Salih Bademci, Ferit Kaya ve Sercan Badur.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KONUSU

1960’lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile’nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadele anlatılmaktadır. Geçen bu olayları Cemile’nin küçük oğlu Osman anlatmaktadır. 3. Sezonda 12 Eylül Darbesi anlatılmaktadır.