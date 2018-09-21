Oytun Şanal, seslendirdiği Larry Hagman ile aynı kaderi paylaştı
Türkiye’de büyük bir ilgiyle izlenen ‘Dallas’ dizisinin baş karakteri J.R. Ewing’i seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal 81 yaşında dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık olarak iki senedir kanser tedavisi gören Şanal, Kadıköy’de bulunan özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımdaydı.
AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR
Oytun Şanal’ın ses verdiği J.R. Ewing rolünü oynayan Larry Hagman de yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2012’de 81 yaşındayken vefat etmişti.