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Oytun Şanal, seslendirdiği Larry Hagman ile aynı kaderi paylaştı
Oytun Şanal, seslendirdiği Larry Hagman ile aynı kaderi paylaştı
Birkaç gün önce kalbi durduğu için yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman Oytun Şanal, 80'lerin efsane dizisi 'Dallas'ın kötü adamı Amerikalı aktör ve yönetmen Larry Hagman, ile aynı kaderi paylaştı.
Magazin 21 Eylül 2018 - 09:45

Türkiye’de büyük bir ilgiyle izlenen ‘Dallas’ dizisinin baş karakteri J.R. Ewing’i seslendiren Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal 81 yaşında dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık olarak iki senedir kanser tedavisi gören Şanal, Kadıköy’de bulunan özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımdaydı.

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

Oytun Şanal’ın ses verdiği J.R. Ewing rolünü oynayan Larry Hagman de yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 2012’de 81 yaşındayken vefat etmişti.

 

Son güncelleme: 09:46 - 21.09.2018

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