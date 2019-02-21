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Oyuncu Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı
Oyuncu Akasya Asıltürkmen, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Asıltürkmen, başına gelen olayı sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
Magazin 21 Şubat 2019 - 10:51

Başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen, telefon dolandırıcılarının yeni kurbanı oldu. Oyuncu, kendisini vize başvurusu için arayan dolandırıcılara 440 TL ödeme yaptı.

440 TL ÖDEME YAPTI

Oyuncu, vize başvuru aracı şirketi iData’dan aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için 440 TL ödeme yaptı. Akasya Asıltürkmen dolandırıldığını iData’ya gidince anladı.

“ORGANİZE İŞLER’İ İZLEDİĞİM GÜN DOLANDIRILDIM”

Oyuncu olayı Instagram hesabının story bölümünde şöyle anlattı: “Sistem değişti sandım. iData’ya geldim. Başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan 330 TL ve vize ücretimi ödemek üzere çıktım. Organize İşler’i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım.

“ARADIĞIM KİŞİ PİŞKİN PİŞKİN KONUŞTU”

akasya


Benim gibi iki kişi daha vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor. VDS Turizm adı altında dolandırıyorlar.”

Son güncelleme: 11:12 - 21.02.2019
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