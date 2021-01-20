Oyuncu Algı Eke’den gizli aşk itirafı

‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında Zeynep Ocak’ın sorularını yanıtlayan oyuncu Algı Eke, herkesi şaşırtan itiraflara imza attı.

“KENDİMİ BÖYLE BİR DURUMA SOKMAMALIYDIM”

Algı Eke, “Sadece iki kişinin bildiği bir gizli aşk yaşadın mı?” sorusuna, “Evet yaşadım. İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey. Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım. Haz ve adrenalinden başka getirdiği hiçbir şey yok. Duygusal olarak seni çok çökerten bir şey. Şimdi öyle bir durum başıma gelse hiç yaşamamayı tercih ederim. Artık o konularda kendimi eğittim. Sancılı ilişki istemiyorum. Aşk girince benim aklım uçuyor. Hele 3-6 ay arası kayıp. Mantığım bitiyor, devreden çıkıyor. Ama inşallah artık öyle olmaz.” dedi.

Oyuncunun bu itirafı magazin gündemine damga vurdu.