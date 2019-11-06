Oyuncu Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil tek celsede boşandı
6 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Alper Saldıran’a boşanma davası açan Pınar Tuncegil bugün geldikleri aile mahkemesinden boşanarak eski eşiyle birlikte çıktı.
TEK CELSEDE BİTTİ
Mahkeme, bugün duruşmaya gelen çiftin tek celsede boşanmasına karar verdi. Ünlü çift, birbirlerinden maddi ve manevi olarak hiçbir talepte bulunmadı.
“DOSTLUĞUMUZ BOZULMASIN”
Duruşma sonrası gazetecilere ortak açıklama yapan çift, “dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık” dedi. Çift adliyeden birlikte ayrıldı.