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Oyuncu Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil tek celsede boşandı
2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil, mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken çiftten beklenmedik ayrılık haberi geldi.
Ümit TÜRK
Magazin 6 Kasım 2019 - 11:44

6 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Alper Saldıran’a boşanma davası açan Pınar Tuncegil bugün geldikleri aile mahkemesinden boşanarak eski eşiyle birlikte çıktı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Mahkeme, bugün duruşmaya gelen çiftin tek celsede boşanmasına karar verdi. Ünlü çift, birbirlerinden maddi ve manevi olarak hiçbir talepte bulunmadı.

“DOSTLUĞUMUZ BOZULMASIN”

Duruşma sonrası gazetecilere ortak açıklama yapan çift, “dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık” dedi. Çift adliyeden birlikte ayrıldı.

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Son güncelleme: 12:06 - 06.11.2019
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