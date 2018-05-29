Oyuncu Arda Öziri için duygulandıran cenaze töreni

İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri (40) için, memleketi İzmir'de, mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törene, Öziri'nin ailesinin yanı sıra oyuncunun öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri'nin sınıf arkadaşlarından Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay da törene katılanlar arasında yer aldı.

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Geçtiğimiz Pazar günü geçirdiği motor kazası sonrası hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri için mezun olduğu İzmir'deki Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arda Öziri'nin annesi ve ablası ile oyuncunun dostları, gözyaşlarını tutamadı.

Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve geçtiğimiz Pazar günü geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri için mezun olduğu İzmir'deki Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öziri'nin annesi Belkıs Öziri, ablası Şöhret Eyipişiren, yakınları ile Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay gibi çok sayıda oyuncu dostu katıldı. Törende, Öziri'nin tuttuğu takım olan Altay'ın forması ve motosiklet montu tabutuna serildi. Gözyaşlarını tutamayan Öziri'nin ailesi ve oyuncu dostları, tabutun üzerine karanfiller bıraktı. Törende ayrıca Öziri'nin öğrencilik ve oyunculuk yıllarından fotoğraflar ekrana yansıtılırken, Öziri’nin ‘Anemi’ isimli grupta vokallik yaptığı dönemlerde kaydedilen şarkılar da dinletildi.



“İyi ki varsınız”



Törende konuşan Arda Öziri'nin ablası Şöhret Eyipişiren, “Çok zor. Güzel arkadaşlarına teşekkür ederim. Onların da çocukluklarını biliyorum neredeyse. Sürekli bizim evdelerdi. Onlar da benim kardeşim, annemin oğlu. Bu program bizim için çok çok özel oldu. Ailem adına hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız, yanımızdasınız, desteksiniz” dedi.

“O bizden daha önce büyümüştü”



Arda Öziri'nin sınıf arkadaşı oyuncu Rıza Kocaoğlu ise gözyaşları içerisinde, “Biz birlikte büyüdük, aynı ekmeği yedik. Aynı yatakta çok uyuduk. Onların evinde çok uyuduk. Okulu orada bitirdik neredeyse. Çok yollar yaptık, kızlar sevdik. O bizden daha önce büyümüştü. Güzel babasını erken yaşta kaybetmişti çünkü. O bize ağabeylik yaptı, kardeşlik yaptı. En hızlısıydı hepimizin, şimdi de öyle davrandı. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

“Biz sınıfça Voltran'dık. Bir parçamızı kaybettik”



Arda Öziri'nin bir diğer sınıf arkadaşı oyuncu Burak Altay da “Tanıyanlar bilir, kimsenin kalbini kırmamıştır. Hiç kimseyle kavga etmez, kimseye küsmez, hep gülümser. Kabullenmesi çok zor ama güzel bir hayatı oldu Arda'nın. Biz çok eğlendik. Sınıfça da çok eğlendik. Biz sınıfça Voltran'dık. Bir parçamızı kaybettik ama asla kaybetmedik de. Onu çok sevdiğimizi o biliyor zaten. Herkes de bilsin ki Arda muhteşem bir hayat yaşadı. Öyle gitti. Biz onu her zaman prensimiz, yakışıklımız, Hamlet'imiz, lordumuz, Atatürk'ümüz olarak hatırlayacağız. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Dua edin” diyerek duygularını ifade etti.

Cenaze, öğlen namazından sonra defnedilecek



Geçtiğimiz Pazar günü Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde saat 03.30 sıralarında kayganlaşan yolda Arda Öziri idaresindeki üç tekerlekli motosiklet kayarak kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Oyuncunun cenazesi, Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.

(İHA)