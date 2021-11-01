Oyuncu Ayça Erturan anne oldu

2014 yılında yönetmen Oğulcan Kırca ile nikâh masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, anne oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, anne oldu.

Heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına Nova adını verdi.

Ayça Erturan Instagram hesabından müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

Erturan, paylaşımına “Dün akşam böyle bir şey geldi ve ben anne oldum. Merhaba dünya tanıştırayım: Nova” notunu düştü.

NOVA’NIN ANLAMI

Nova, isminin anlamı ise Latince yeni kelimesinden geliyor. Hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılıyor.