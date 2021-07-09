Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşım yaptığı iddiasıyla Aile Mahkemesine başvurarak, oyuncu Aygün Aydın hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Aygün Aydın'ın, uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini iddia eden Sabancı, yeniden mahkemeye başvurarak bu kez, Aydın hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu.

3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Talebi değerlendiren mahkeme, dosyada yer alan belgeleri inceleyerek, Aygün Aydın’ın, Sabancı hakkında paylaşım yapmaya devam ettiğini tespit etti. Mahkeme, bunun üzerine Aydın'ın, 3 günlük zorlama hapsine karar verdi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydın, İstanbul Adliyesi İnfaz Bürosu'na gelerek teslim oldu. Aygün Aydın, 3 günlük hapis yatmak için tutuklanarak ceza evine gönderildi.