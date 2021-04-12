Oyuncu Aytaç Şaşmaz coronaya yakalandı

Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Hekimoğlu’ dizisinde corona virüsü vakası görüldü.

‘Hekimoğlu’nda ‘Emre’ karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz coronaya yakalandı. Dizinin çekimlerine ara veren Şaşmaz evinde karantinada bulunuyor.

Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“MASKE TAKIP ÖNLEM ALMAYI UNUTMAYIN”

Şaşmaz, paylaşımında “Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önlemlerinizi almayı unutmayın” ifadelerini kullandı.