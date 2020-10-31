Oyuncu Berk Atan’ın ailesi depreme yakalandı! Evin camları patladı

Ege Denizi’nde, Seferihisar açıklarında dün büyük bir deprem oldu. Başta İzmir olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgeleri kabus yaşadı. 6.9’luk depremde 25 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi yaralandı… 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

“ANNE VE BABAMIN SESİNİ İLK KEZ BÖYLE DUYDUM”

Ailesi İzmir’de yaşayan oyuncu Berk Atan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasının yaşadıklarını anlattı.

Atan paylaşımında “Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allah’ım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok” ifadelerini kullandı.