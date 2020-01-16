Oyuncu Berna Laçin’in ‘İdam’ tweeti’ beraati onandı

Tecavüz olaylarında çözümün idam olmadığına ilişkin attığı tweet üzerine “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan oyuncu Berna Laçin hakkında Anadolu 59. Asliye Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl beraat kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, beraat kararına itirazda bulunmuştu.

Yerel mahkemenin verdiği beraat kararını oy birliği ile onayan 27. Ceza Dairesi kararında, “Sanığın savunmaları ve tüm dosya kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan O Yer Cumhuriyet Savcısının ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla” ifadelerine yer verdi. Dosyanın Yargıtay'a taşınma hakkı bulunuyor.

NE YAZMIŞTI?

Berna Laçin, 3 Temmuz 2018'de “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” şeklinde tweet atmıştı.