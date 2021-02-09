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Oyuncu Celil Nalçakan ölüm haberiyle yakalandı

Oyuncu Celil Nalçakan'ın yakın arkadaşı dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüyle yıkılan Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hâlâ inanamıyorum. Acımız tarifsiz" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 16:17, 09/02/2021
Haberler Magazin
Oyuncu Celil Nalçakan ölüm haberiyle yakalandı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Susurluk Belediye Başkanı İsmail Güneş’in 35 yaşındaki oğlu Doğan Güneş yaşamını yitirdi.

Yakın arkadaşının ölümüyle sarsılan oyuncu Celil Nalçakan ise Instagram hesabından Doğan Güneş’in fotoğrafını paylaşarak “Hâlâ inanamıyorum. Canım kardeşim, güzel gönüllü kardeşim. Kardeşimiz Doğan Güneş’i kaybettik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun. Doğan’ımızın mekanı cennet, devri daim olsun” ifadelerini kullandı.

Doğan Güneş’in (35) kullandığı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolunun Ertuğrul Viyadüğü mevkiinde, Mehmet İrik idaresindeki çekiciye bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada, eski Susurluk Belediye Başkanı ve eski AK Parti İlçe Başkanı İsmail Güneş’in oğlu Doğan Güneş hayatını kaybetti.

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Yayınlanma Tarihi:16:15,